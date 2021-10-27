قوات الأمن السودانية تفتح النار على المتظاهرين
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يُظهر مقطع فيديو متداول تم تصويره يوم الاثنين قوات الأمن السودانية وهي تفتح النار على المتظاهرين على الطريق المؤدي إلى مطار الخرطوم.
ووفقا لبيان صادر عن لجنة أطباء السودان المركزية يوم الاثنين فإن 3 أشخاص قتلوا بالرصاص وأصيب أكثر من 80 آخرين.
ولا يزال المتظاهرون يواصلون احتجاجاتهم حيث يغلقون الشوارع الرئيسية في البلاد رفضا لاستيلاء الجيش على السلطة.
المصدر: AP
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