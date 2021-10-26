عناصر البحرية الروسية ينفذون عملية إنزال نادرة على سفينة تجارية لإنقاذها من القراصنة

نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق العملية التي نفذها مشاة البحرية الروسية لمنع قراصنة من الاستيلاء على سفين بنمية مدنية في خليج غينيا بالمحيط الأطلسي.

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وكانت مجموعة من ممشاة البحرية الروسية على السفينة الروسية المضادة للغواصات "الفريق البحري كولاكوف" اقلعت على متن مروحية من طراز "كا 27 بي إس" بعد أن تلقت السفينة الحربية الروسية نداء استغاثة من السفينة التجارية "لوتسيا" التي كانت متوجهة من توغو إلى الكاميرون.

وطلبت السفينة المدنية في نداء الاستغاثة حمايتها من محاولة قراصمة مجهولين مسلحين الاستيلاء عليها.

وما أن اقتربت المروحية الروسية وعلى متنها أفراد من مشاة البحرية، عاد القراصنة أدراجهم وغادروا السفين التي تسلقها بعضهم واستقلوا قواربهم ولاذوا بالفرار.

وتفقد أفراد مشاة البحرية الروس ظهر السفينة للتأكد من خلوها من المسلحين المتسللين وقاموا بتأمينها وحمايتها من الدخلاء.

المصدر: موقع وزارة الدفاع الروسية على يوتيوب