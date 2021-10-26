انطلاق تدريبات "العلم الأزرق" الدولي لسلاح الجو في إسرائيل

انطلقت في قاعدة عوفدا الجوية في صحراء النقب بإسرائيل يوم الأحد تدريبات "العلم الأزرق" الدولية بمشاركة 8 دول.

وتشارك أفراد من القوات الجوية من ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا والهند واليونان والولايات المتحدة في التدريبات هذا العام.

وتهدف التدريبات المشتركة في هذا الحدث إلى بناء تعاون دولي في مجال التقنيات الجوية.

المصدر: رابتلي