شاهد.. الجيش الروسي يجهز جنود الجيش المصري للقفز من الطائرة
قامت قوات الجيش الروسي بتقديم درس تعليمي لبعض جنود الجيش المصري، لكيفية القفز من الطائرة باستخدام أنظمة الباراشوت الروسية المتطورة "دي - 10".
🎥#Видео Российские инструкторы ВДП готовят египетских десантников к совершению прыжка на российских парашютных системах Д-10 https://t.co/eGfYxAEwLm#Минобороны#АрмияРоссии#СовместныеУчения#РоссияЕгипет#БоеваяПодготовка#ЗащитникиДружбыpic.twitter.com/m8QGWGkp0o— Минобороны России (@mod_russia) October 25, 2021
استخدمت قوات المظليين المصرية هذه الأنظمة لأول مرة في تاريخها عام 2017 خلال مناورات مع الجيش الروسي، مما اتاح لها الفرصة التعرف علي أنظمة "باراشوت" جديدة، حيث تم تزويد قوات المظليين الروسية بمظلات الهبوط طراز "دي-10"، عام 2002 بعد أن ظهرت لأول مرة عام 1998.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.