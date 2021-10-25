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شاهد.. الجيش الروسي يجهز جنود الجيش المصري للقفز من الطائرة

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شاهد.. الجيش الروسي يجهز جنود الجيش المصري للقفز من الطائرة
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قامت قوات الجيش الروسي بتقديم درس تعليمي لبعض جنود الجيش المصري، لكيفية القفز من الطائرة باستخدام أنظمة الباراشوت الروسية المتطورة "دي - 10".

استخدمت قوات المظليين المصرية هذه الأنظمة لأول مرة في تاريخها عام 2017 خلال مناورات مع الجيش الروسي، مما اتاح لها الفرصة التعرف علي أنظمة "باراشوت" جديدة، حيث تم تزويد قوات المظليين الروسية بمظلات الهبوط  طراز "دي-10"، عام 2002 بعد أن ظهرت لأول مرة عام 1998.

المصدر: RT

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