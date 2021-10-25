الدخان يتصاعد في الخرطوم مع خروج متظاهرين إلى الشوارع احتجاجا على تحرك الجيش ضد الحكومة
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خرج السودانيون إلى شوارع الخرطوم اليوم الاثنين وأشعلوا الحرائق بعد اعتقال الجيش العديد من أعضاء الحكومة الانتقالية السودانية المؤقتة .
وذكرت الأنباء أن من بين المعتقلين رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك وأربعة وزراء آخرين.
المصدر: وكالات
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