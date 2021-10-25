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الدخان يتصاعد في الخرطوم مع خروج متظاهرين إلى الشوارع احتجاجا على تحرك الجيش ضد الحكومة

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خرج السودانيون إلى شوارع الخرطوم اليوم الاثنين وأشعلوا الحرائق بعد اعتقال الجيش العديد من أعضاء الحكومة الانتقالية السودانية المؤقتة .

وذكرت الأنباء أن من بين المعتقلين رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك وأربعة وزراء آخرين.

المصدر: وكالات

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