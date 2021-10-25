الدخان يتصاعد في الخرطوم مع خروج متظاهرين إلى الشوارع احتجاجا على تحرك الجيش ضد الحكومة

خرج السودانيون إلى شوارع الخرطوم اليوم الاثنين وأشعلوا الحرائق بعد اعتقال الجيش العديد من أعضاء الحكومة الانتقالية السودانية المؤقتة .

وذكرت الأنباء أن من بين المعتقلين رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك وأربعة وزراء آخرين.

المصدر: وكالات