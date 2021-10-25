مباراة ريال مدريد ضد برشلونة توقف مظاهرة في بغداد
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أوقف مئات المتظاهرين مشاركتهم في مسيرة مناهضة لنتائج الانتخابات الأخيرة يوم الأحد في شوارع بغداد، لمتابعة وقائع المباراة بين ريال مدريد وبرشلونة.
وتجمع المحتجون المحليون حول شاشة ضخمة نُصبت مؤقتا وشرعوا بمتابعة وقائع المبارة بحماسة حيث احتفل بعضهم بالأهداف المسجلة، فيما اعترض البعض الآخر على اللعب غير النظيف. انتهت المباراة بفوز ريال مدريد على برشلونة في ملعبه بنتيجة 2-1.
المصدر: رابتلي
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