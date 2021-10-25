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انهيار أرضي في كاليفورنيا تسببه عاصفة قوية وفيضانات

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اجتاحت عاصفة قوية ولاية كاليفورنيا الأمريكية وتسببت بانهيار أرضي وانزلاقات طينية وفيضانات وغرق الطرق السريعة في المناطق التي شهدت حرائق الغابات مؤخرا.

المصدر: AP

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