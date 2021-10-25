انهيار أرضي في كاليفورنيا تسببه عاصفة قوية وفيضانات
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اجتاحت عاصفة قوية ولاية كاليفورنيا الأمريكية وتسببت بانهيار أرضي وانزلاقات طينية وفيضانات وغرق الطرق السريعة في المناطق التي شهدت حرائق الغابات مؤخرا.
المصدر: AP
اجتاحت عاصفة قوية ولاية كاليفورنيا الأمريكية وتسببت بانهيار أرضي وانزلاقات طينية وفيضانات وغرق الطرق السريعة في المناطق التي شهدت حرائق الغابات مؤخرا.
المصدر: AP
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