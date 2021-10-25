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شاهد.. أبراج بشرية تعود إلى شوارع برشلونة من جديد

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استضافت ساحة بلازا دي فالس في برشلونة يوم الأحد منافسة لبناء الأبراج البشرية، وذلك لأول مرة منذ بداية الوباء العام الماضي.

ويعود تقليد بناء الأبراج البشرية أو "القلاع" إلى القرن الثامن عشر ويقام خلال المهرجانات في كاتالونيا، حيث تتنافس الفرق لبناء الأبراج الأطول والأكثر تعقيدًا.

وصنفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)الأبراج البشرية أو "القلاع" كإحدى روائع التراث البشري غير المادي. 

المصدر: AP

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