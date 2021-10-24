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الصين تطلق قمرا صناعيا لاختبار تكنولوجيا إزالة مخلفات فضائية

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أطلقت الصين الأحد 24 أكتوبر بنجاح صاروخا يحمل قمر "شييان-21" الصناعي إلى مدار الأرض لإجراء اختبار تكنولوجيا لإزالة المخلفات الفضائية.

المصدر: CCTV

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