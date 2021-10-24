الشرطة الإسرائيلية تمنع أسرى "نفق الحرية" من رفع شارة النصر
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أكد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين أن "الشرطة الإسرائيلية اعتدت على الأسرى، يعقوب غوادرة، وزكريا الزبيدي، وإياد جرادات، بقاعة المحكمة، خلال جلسة محاكمتهم".
وأشار المكتب إلى أن الشرطة الإسرائيلية "أقدمت على هذه الاعتداءات" خلال محاكمة أسرى "نفق الحرية" في محكمة الناصرة لقراءة لائحة الاتهام الموجهة ضدهم، لـ"منعهم من رفع شارة النصر أمام وسائل الإعلام".
ونشر الصحفي فهمي شتيوي، مقطع فيديو يوثق المشهد.
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