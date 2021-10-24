بالفيديو.. حفلة زواج أصغر ابن آخر ملوك اليونان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rkoo
شهدت العاصمة اليونانية أثينا السبت 23 أكتوبر حفلة زواج فيليبوس، الابن الأصغر لملك اليونان الأسبق قسطنطين الثاني، من نينا فلور، ابنة الملياردير السويسري توماس فلور.
وجرى عقد الزواج في كاتدرائية أثينا الأرثوذكسية حيث تجمعت حشود كبيرة خارج الكاتدرائية. وحضر حفل الزفاف العديد من الضيوف الكبار بمن فيهم ملكة إسبانيا صوفيا والأميرة البريطانية بياتريس والأميرة الدنماركية بينيديكت.
المصدر: أ.ب.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.