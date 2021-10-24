بالفيديو.. حفلة زواج أصغر ابن آخر ملوك اليونان

شهدت العاصمة اليونانية أثينا السبت 23 أكتوبر حفلة زواج فيليبوس، الابن الأصغر لملك اليونان الأسبق قسطنطين الثاني، من نينا فلور، ابنة الملياردير السويسري توماس فلور.

وجرى عقد الزواج في كاتدرائية أثينا الأرثوذكسية حيث تجمعت حشود كبيرة خارج الكاتدرائية. وحضر حفل الزفاف العديد من الضيوف الكبار بمن فيهم ملكة إسبانيا صوفيا والأميرة البريطانية بياتريس والأميرة الدنماركية بينيديكت.

المصدر: أ.ب.