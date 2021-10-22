بالفيديو.. حريق في ناطحة سحاب في مومباي الهندية
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قتل شخص واحد على الأقل قفز من الطابق الـ19 أثناء حريق اندلع في ناطحة سحاب مكونة من 61 طابقا في مدينة مومباي الهندية اليوم.
المصدر: أ.ب.
قتل شخص واحد على الأقل قفز من الطابق الـ19 أثناء حريق اندلع في ناطحة سحاب مكونة من 61 طابقا في مدينة مومباي الهندية اليوم.
المصدر: أ.ب.
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