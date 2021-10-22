 
مباشر

بالفيديو.. حريق في ناطحة سحاب في مومباي الهندية

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rke9

قتل شخص واحد على الأقل قفز من الطابق الـ19 أثناء حريق اندلع في ناطحة سحاب مكونة من 61 طابقا في مدينة مومباي الهندية اليوم.

المصدر: أ.ب.





عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا