رئيس وزراء إسرائيل يصل سوتشي بأول زيارة رسمية إلى روسيا للقاء بوتين

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت صباح اليوم الجمعة إلى مدينة سوتشي، بأول زيارة رسمية إلى روسيا.

ووصل بينيت إلى سوتشي، حيث سيجري محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على متن طائرة تحمل علمي الدولتين، وكان في استقباله وفد من المسؤولين الروس.

المصدر: RT