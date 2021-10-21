 
مباشر
عاجل
بوتين: الهيمنة الغربية تتراجع أمام المنظومة المتعددة وهذا أمر جديد في النظام العالمي

بالفيديو.. إيران تجري مناورات عسكرية جوية

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rk1x

بدأت إيران ، الخميس ، تدريبات جوية سنوية في جميع أنحاء البلاد، بعد أسبوع من إجراء تدريب مكثف آخر في الدفاع الجوي، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.

وقال التقرير إن قاذفات وطائرات هجومية وطائرات استطلاع مسيرة شاركت في التدريبات باستخدام أسلحة ثقيلة من بينها صواريخ موجهة بالليزر.

المصدر: أ.ب.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا