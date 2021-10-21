بالفيديو.. إيران تجري مناورات عسكرية جوية

بدأت إيران ، الخميس ، تدريبات جوية سنوية في جميع أنحاء البلاد، بعد أسبوع من إجراء تدريب مكثف آخر في الدفاع الجوي، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.

وقال التقرير إن قاذفات وطائرات هجومية وطائرات استطلاع مسيرة شاركت في التدريبات باستخدام أسلحة ثقيلة من بينها صواريخ موجهة بالليزر.

المصدر: أ.ب.