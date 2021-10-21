لحظة انفجار ضخم هز مطعما بمدينة شنيانغ الصينية

تاريخ النشر:21.10.2021 | 11:57 GMT | فيديوهات
نشرت وكالة "سي سي تي في" الصينية لقطات من مدينة شنيانغ شمال شرقي البلاد تظهر لحظة انفجار ضخم هز مطعما بالمدينة، كما أظهر فيديو الوكالة آثار الانفجار.
المصدر: CCTV
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