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"فرانس برس": القوات الحكومية الأثيوبية تشن غارات جوية جديدة على عاصمة إقليم تيغراي

لحظة انفجار ضخم هز مطعما بمدينة شنيانغ الصينية

فيديوهات

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نشرت وكالة "سي سي تي في" الصينية لقطات من مدينة شنيانغ شمال شرقي البلاد تظهر لحظة انفجار ضخم هز مطعما بالمدينة، كما أظهر فيديو الوكالة آثار الانفجار.

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المصدر: CCTV

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