لحظة انفجار ضخم هز مطعما بمدينة شنيانغ الصينية

نشرت وكالة "سي سي تي في" الصينية لقطات من مدينة شنيانغ شمال شرقي البلاد تظهر لحظة انفجار ضخم هز مطعما بالمدينة، كما أظهر فيديو الوكالة آثار الانفجار.

إقرأ المزيد

المصدر: CCTV