تلفزيون كوريا الشمالية يبث صورا من اختبار ناجح لصاروخ باليستي أطلق من غواصة

تاريخ النشر:20.10.2021 | 14:10 GMT | فيديوهات
أظهر التلفزيون الكوري الشمالي اليوم الأربعاء صورا من اختبار ناجح لصاروخ باليستي أطلق من غواصة يوم الثلاثاء 19 أكتوبر.
المصدر: أ.ب.
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