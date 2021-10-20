تلفزيون كوريا الشمالية يبث صورا من اختبار ناجح لصاروخ باليستي أطلق من غواصة

أظهر التلفزيون الكوري الشمالي اليوم الأربعاء صورا من اختبار ناجح لصاروخ باليستي أطلق من غواصة يوم الثلاثاء 19 أكتوبر.

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المصدر: أ.ب.