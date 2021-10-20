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تلفزيون كوريا الشمالية يبث صورا من اختبار ناجح لصاروخ باليستي أطلق من غواصة

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أظهر التلفزيون الكوري الشمالي اليوم الأربعاء صورا من اختبار ناجح لصاروخ باليستي أطلق من غواصة يوم الثلاثاء 19 أكتوبر.

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كوريا الشمالية تعلن عن اختبار ناجح لصاروخ باليستي أطلق من غواصة
كوريا الشمالية تعلن عن اختبار ناجح لصاروخ باليستي أطلق من غواصة

المصدر: أ.ب.

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