بالفيديو من أستراليا.. قطار يخرج عن سكته بعد اصطدامه بسيارة مسروقة
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اصطدم قطار بسيارة مسروقة متروكة على سكة حديدية قرب مدينة وولونجنغ جنوب سيدني الأسترالية اليوم الأربعاء ما أدى إلى خروج القطار عن سكته وجرح أربعة أشخاص بمن فيهم سائق القطار.
وجاء في تقرير الشرطة المحلية أن جميع المصابين في الحادث جروحهم طفيفة لا تهدد حياتهم.
المصدر: أ.ب.
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