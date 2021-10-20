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بالفيديو.. قصف جوي يستهدف إقليم تيغراي في إثيوبيا

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أظهر لقطات نشرتها وكالة "اسوشيتد برس" آثار قصف جوي استهدف عاصمة إقليم تيغراي الإثيوبي نفذته القوات الحكومية الإثيوبية اليوم الأربعاء 20 أكتوبر.

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وسط أنباء عن غارة جوية على مقلي.. حكومة إثيوبيا تؤكد قصفها أهدافا للمتمردين في تيغراي
وسط أنباء عن غارة جوية على مقلي.. حكومة إثيوبيا تؤكد قصفها أهدافا للمتمردين في تيغراي

المصدر: أ.ب.

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