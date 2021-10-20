بالفيديو.. قصف جوي يستهدف إقليم تيغراي في إثيوبيا

تاريخ النشر:20.10.2021 | 13:17 GMT | فيديوهات
أظهر لقطات نشرتها وكالة "اسوشيتد برس" آثار قصف جوي استهدف عاصمة إقليم تيغراي الإثيوبي نفذته القوات الحكومية الإثيوبية اليوم الأربعاء 20 أكتوبر.
المصدر: أ.ب.
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