بالفيديو.. عملية إنزال بحري للجيش الروسي شرق القرم
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات من عملية إنزال بحري للجيش الروسي أثناء تدريب له في ميدان أوبوك العسكري شرق شبه جزيرة القرم.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات من عملية إنزال بحري للجيش الروسي أثناء تدريب له في ميدان أوبوك العسكري شرق شبه جزيرة القرم.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
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