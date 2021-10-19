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بالفيديو.. عملية إنزال بحري للجيش الروسي شرق القرم

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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات من عملية إنزال بحري للجيش الروسي أثناء تدريب له في ميدان أوبوك العسكري شرق شبه جزيرة القرم.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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