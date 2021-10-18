بالفيديو.. صيادات مغربيات يؤسسن جمعية تعاونية للصيد خاصة بالنساء

تمكنت مجموعة من النساء المغربيات في تأسيس جمعية تعاونية للصيد خاصة بالنساء تدعى "كورديليا".

وبدأت الصيادات بالعمل في مياه البحر المتوسط، قبالة مدينة الفنيدق المغربية المحاذية للحدود الإسبانية.

وتؤمن صيادات التعاونية على أنهن قادرات على خوض متاعب البحر، وأن المهنة لم تعد حكرا على الرجال، وقالت إحدى المشاركات في المؤسسة خديجة الوالي إن البداية لم تكن سهلة، ولكن المجتمع بدأ يتقبل الفكرة بشكل أفضل.



ووفقا لرئيسة التعاونية الملقبة بالـ "الرايسة"، حياة غبرة، فإن المبادرة تساهم بتطوير الاقتصاد في المدينة، فضلا عن توفير فرص عمل للنساء، لمساعدتهن على كسب قوت يومهن.

المصدر: رابتلي