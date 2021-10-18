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بالفيديو.. مراسم افتتاح مناورات دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في طاجيكستان

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شهد ميدان "حرب-ميدان" في طاجكستان مراسم افتتاح مناورات دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي بمشاركة القوات الروسية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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