بالفيديو.. مراسم افتتاح مناورات دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في طاجيكستان
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شهد ميدان "حرب-ميدان" في طاجكستان مراسم افتتاح مناورات دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي بمشاركة القوات الروسية.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
شهد ميدان "حرب-ميدان" في طاجكستان مراسم افتتاح مناورات دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي بمشاركة القوات الروسية.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
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