لقطات جديدة من حريق هائل في مصفاة نفطية بميناء الأحمدي الكويتي

نشرت وكالة "اسوشيتد برس" نقلا عن شهود عيان فيديو لحريق هائل اندلع اليوم الاثنين في مصفاة نفطية بميناء الأحمدي الكويتي.

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المصدر: أ.ب.