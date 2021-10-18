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لقطات جديدة من حريق هائل في مصفاة نفطية بميناء الأحمدي الكويتي

فيديوهات

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نشرت وكالة "اسوشيتد برس" نقلا عن شهود عيان فيديو لحريق هائل اندلع اليوم الاثنين في مصفاة نفطية بميناء الأحمدي الكويتي.

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المصدر: أ.ب.

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