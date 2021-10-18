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بالفيديو.. عناصر قوات الإنزال الروسية تغادر إلى مصر للمشاركة في مناورة "حماة الصداقة 2021"

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توجه أكثر من 100 عسكري من قوات الإنزال الجوية الروسية من مطار أرمفير في إقليم كراسنودار الروسي إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في مناورة "حماة الصداقة 2021".

ويذكر أن المناورات بدأت الأحد 17 أكتوبر ومستمرة إلى يوم الـ29 من هذا الشهر.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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