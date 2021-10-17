مسيرة في باريس لإحياء الذكرى الـ60 لمذبحة الجزائريين
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نظمت في العاصمة الفرنسية اليوم الأحد مسيرة بمناسبة الذكرى الـ60 لقتل متظاهرين جزائريين في 17 أكتوبر 1961 في باريس.
وشاركت في المسيرة مجموعات حقوق الإنسان المناهضة للعنصرية والجمعيات الجزائرية، داعية السلطات الفرنسية إلى المزيد من الاعتراف بمسؤوليات الدولة الفرنسية في الجرائم المتعلقة بحرب الاستقلال الجزائرية وفتح المزيد من الأرشيفات.
وتأتي المسيرة بعد اعتراف الرئيس الفرنسي ماكرون بأن "الجرائم" التي ارتكبت في 17 أكتوبر 1961 والتي سعت السلطات للتستر عليها منذ عقود "لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية"، وذلك خلال مشاركته في مراسم إحياء ذكرى قتل المتظاهرين الجزائريين أمس السبت.
المصدر: AP
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