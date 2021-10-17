شاهد ماذا فعلت الأفيال مع ثمار اليقطين العملاقة
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استمتع قطيع من الفيلة بتحطيم ثمار اليقطين بمناسية بدء احتفالات أعياد الهالويين التي أطلقتها حديقة حيوان أوريغون في بورتلاند الأمريكية.
وقامت الأفيال بتحطيمها قبل أن تبدأ بتناولها.
الجدير بالذكر أن تقليد قيام الفيلة بـ "تحطيم اليقطين" يجري في بورتلاند كل سنة منذ 23 عاماً.
المصدر: رابتلي
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