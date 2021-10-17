شاهد.. منظومات"بانتسير-إس" تسقط مروحية مسيرة

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر إسقاط أنظمة "بانتسير-إس" الصاروخية المدفعية لمروحية مسيرة وأهداف أخرى تحاكي عدوا مفترضا أثناء المناورات الروسية الصربية "الدرع السلافي".

وانطلقت التدريبات يوم الخميس الماضي في صربيا وشاركت فيها أنظمة "بانتسير-إس" الصاروخية المدفعية، بالإضافة إلى منظومات "نيفا – إم 1 ت" و"كوب- إم" الصاروخية المضادة للطائرات التابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي الصربية.

المصدر: وكالات