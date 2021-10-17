شاهد.. لحظة وداع الفريق السينمائي الروسي قبيل مغادرته المحطة الفضائية الدولية

نشرت وكالة "روسكوسموس" الفضائية الروسية مقطع فيديو يظهر وداع الفريق السينمائي لمن بقوا على متن محطة الفضاء الدولية، قبيل عودتهم إلى الأرض على متن كبسولة خاصة.

وعاد اليوم الأحد الفريق السينمائي المتكون من المخرج كليم شيبينكو والممثلة يوليا بيريسيلد بالإضافة إلى رائد الفضاء أوليغ نوفيتسكي، من محطة الفضاء الدولية بعد أن أنهوا مهمة تصوير فيلم "التحدي" وهو الأول من نوعه الذي يتم تصويره خارج مدار الأرض.

المصدر: RT