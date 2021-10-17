لحظات إخراج الفريق السينمائي الروسي من الكبسولة الفضائية بعد هبوطها على الأرض
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ساعدت خدمة البحث والإنقاذ الروسية الفريق السينمائي الذي عاد اليوم إلى الأرض بعد انتهائه من تصوير فيلم "التحدي"، الأول من نوعه على متن محطة الفضاء الدولية.
ويتكون الفريق السينمائي من الممثلة يوليا بيريسيلد، والمخرج كليم شيبينكو، ورائد الفضاء أوليغ نوفيتسكي، الذين عادوا من محطة الفضاء الدولية صباح اليوم الأحد.
RT
وانطلقت في الخامس من الشهر الجاري مركبة الفضاء "سويوز إم إس-19"، من المطار الفضائي "بايكانور" بكازاخستان، لتصوير أول فيلم روائي في المحطة.
RT
RT
المصدر: RT
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