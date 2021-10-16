القنصل الإيطالي يضع إكليلا من الزهور على ضريح عمر المختار

وضع القنصل الإيطالي كارلو باتوري، يوم الجمعة، إكليلا من الزهور على ضريح المناضل الليبي عمر المختار في مدينة بنغازي، في ذكرى مرور 110 سنوات على الغزو الإيطالي لليبيا.

وقال القنصل الإيطالي باتوري في كلمة له أمام الضريح يوم الجمعة: "لقد أعرب خلال السنوات الماضية، الكثير من القادة المهمين في بلادي عن أسفهم نيابة عن الشعب الإيطالي وعن المؤسسات الرسمية الإيطالية للمعاناة الكبيرة التي سببت للشعب الليبي نتيجة الاستعمار الإيطالي. وبصفتي مسؤولاً في الدولة الإيطالية، التي أتشرف بالانتماء إليها، أجدد أنا أيضاً وبصدق في هذا اليوم، التعبير عن هذا الأسف".

وأشاد حفيد عمر المختار بالكلمة التي ألقاها باتوي، والتي عبر فيها عن حزنه على "الجرائم التي ارتكبتها الحكومة الفاشية التي حدثت في إقليم برقة ووعد بتنفيذ الاتفاق الخاص بتعويض الليبيين على تلك الجرائم".

وعمر المختار هو مجاهد ليبي قاوم الغزو الإيطالي لبلاده، فقاد مئات المعارك ما بين 1911-1931. أسره الإيطاليون وعقدوا له محاكمة صورية قضت بإعدامه شنقا. ويلقب بـ"شيخ المجاهدين".

المصدر: رابتلي