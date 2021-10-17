هيلاري كلينتون وابنتها تزوران زوجتها في المستشفى

وصلت هيلاري كلينتون وابنتها تشيلسي إلى مستشفى "إيرفين" في ولاية كاليفورنيا اليوم السبت، حيث لا يزال يرقد الرئيس الأسبق بيل كلينتون بعد إدخاله المستشفى يوم الثلاثاء.

وحسب وسائل إعلام، فإن كلينتون يتلقى العلاج بسبب التهاب المسالك البولية ما أدى بدوره إلى إصابته بعدوى في الدم.

وقال أحد مساعدي الرئيس الأمريكي الأسبق إن الأخير لا يتلقى "الرعاية في وحدة العناية المركزة" رغم وجوده في هذا القسم.

المصدر: AP