شاهد.. نمر يجبر جامعي الفطر على تسلق الأشجار
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اضطر أشخاص كانوا يجمعون الفطر في إحدى غابات مقاطعة بريموريه في الشرق الأقصى الروسي، على تسلق الأشجار هربا بعد ظهور مفاجئ لنمر أمامهم.
ويسمع في مقطع صوره أحد هؤلاء الأشخاص صوت زمجرة النمر قبل أن يذهب مبتعدا داخل الغابة.
وقال مصدر في المنطقة إن الحيوان المفترس لم يكن عدوانيًا ولا يبدو أنه كان جائعا، لذا لم يصب أحد بأذى في هذا الحادث.
المصدر: وكالات
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