شاهد.. ظهور مفاجئ لنمر يجبر صيادي الفطر على تسلق شجرة
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اضطر صيادو الفطر على تسلق شجرة بشكل سريع بعد ظهور مفاجئ لنمر أمامهم في إحدى غابات مقاطعة بريموريه في الشرق الأقصى الروسي.
ويمكن خلال الفيديو سماع أصوات زمجرة النمر قبل أن يفر المفترس مبتعدا داخل الغابة. وأشار رئيس المنطقة إلى أن الحيوان لم يكن عدوانيًا ولا يبدو أنه جائع، لذا لم يصب أحد بأذى في هذا الحادث.
المصدر: وكالات
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