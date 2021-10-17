إخلاء مئات السكان مع استمرار تدفق الحمم البركانية التي تلتهم الأراضي في جزيرة لا بالما

اضطر نحو 300 شخصا من أهالي المنطقة الواقعة بين "تازاكورتي" و"لا لاخونا" لترك منازلهم في جزيرة "لا بالما" الإسبانية في المحيط الأطلسي مع استمرار ثوران بركان "كومبري فييخا".

وسبق للجزيرة أن تعرّضت لزلزال بشدة 4.5 درجة ضربها صباح الخميس.

والتهمت الحمم البركانية أكثر من 600 هكتار من الأراضي، كما أتت على قرابة 1500 منزل، الأمر الذي أجبر ما يزيد عن 6000 شخص على مغادرة مناطقهم.

المصدر: رابتلي