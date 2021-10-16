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"ناسا" تنشر فيديو يظهر لحظة فقدان السيطرة على محطة الفضاء الدولية قبل استعادتها بالمحركات الروسية

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تظهر لقطات سجلتها وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لحظة فقدان السيطرة على محطة الفضاء الدولية وانحرافها عن اتجاهها لمدة نصف ساعة.

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"ناسا": محطة الفضاء الدولية استعادت اتجاهها الطبيعي بعد فقدان السيطرة عليها لنصف ساعة

ووقع الحادث يوم الجمعة، حيث انحرفت محطة الفضاء الدولية عن اتجاهها أثناء اختبار محركات المركبة الفضائية "سويوز إم إس -18"، وتم استخدام محركات الجزء الروسي من المحطة لاستعادة السيطرة عليها. لم يشكل الحادث أي تهديد للطاقم.

المصدر: وكالات

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