البحرية الروسية تمنع مدمرة أمريكية من اختراق حدود البلاد

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع فيديو تظهر إحباط الأسطول الروسي محاولة مدمرة أمريكية اختراق المياه الإقليمية للبلاد في بحر اليابان قرب ميناء فلاديفوستوك.

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وأعلنت الوزارة أن سفينة "أدميرال تريبوتس" المضادة للغواصات التابعة للبحرية الروسية وجهت عددا من الإنذارات إلى مدمرة Chafee الأمريكية التي اقتربت من المياه الإقليمية الروسية، ثم توجهت صوبها بغية إبعادها عن المياه الروسية، وذلك ضمن إطار قواعد الملاحة البحرية الدولية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية