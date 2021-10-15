لأول مرة.. روبوت يحرس قاعدة فضائية في روسيا

تولى روبوت "ماركر" واجباته القتالية في قاعدة فوستوشني الفضائية الروسية وفقا لشريط الفيديو الذي نشره رئيس مؤسسة "روس كوسموس" دميتري روغوزين في صفحته على تويتر.

وكشف روغوزين، أن روبوت "ماركر" يعمل حارسا للقاعدة الفضائية وغيرها من المنشآت الهامة.

وبالإضافة إلى تسيير الدوريات الأمنية لتأمين محيط القاعدة سيتمكن الحارس الإلكتروني من تدمير الطائرات المسيرة واعتراض المتسللين غير الشرعيين وسيكون قادرًا على التصرف ليس فقط تحت السيطرة البشرية ولكن أيضًا بشكل مستقل.

المصدر: وكالات روسية