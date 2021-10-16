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طراد "فارياغ" يطلق الصواريخ في بحر اليابان

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نشرت وزارة الدفاع الروسية قيديو يظهر الطراد الصاروخي "فارياغ وسفينة "أدميرال تريبوتس" المضادة للغواصات التابعتين لأسطول المحيط الهادئ تطلق صواريخ خلال التدريبات في بحر اليابان.

وحسب الوزارة فإن إطلاق الصواريخ نفذ على أهداف أطلقت من سفن صواريخ صغيرة وسفن صغيرة مضادة للغواصات. وأطلقت خلال التدريبات 10 صواريخ.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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