تعزيزات عسكرية للجيش اللبناني في شوارع بيروت

شهدت شوارع بيروت اليوم الخميس اشتباكات عنيفة بين عناصر حزبية وسط إطلاق للنار، أسفرت عن قتلى وجرحى، وذلك تزامنا مع تظاهرات ضد قرار المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ.

وشوهد العديد من المسلحين وهم يتبادلون إطلاق النار في مناطق مأهولة بالسكان، وقامت القوات المسلحة بالرد عليهم.

وأفاد شهود عيان بأن مجهولين أطلقوا عيارات نارية من مبنى بالقرب من قصر العدل.

المصدر: وكالات