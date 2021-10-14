استهداف للمباني وسط بيروت بالقنابل والقذائف

استهدف مسلحون المباني وسط بيروت بالقذائف والأعيرة النارية في اشتباكات اندلعت في العاصمة اللبنانية اليوم الخميس.

وسمعت أصوات الأعيرة النارية وغصّت الشوارع بالدخان وشبت النيران في جزء من منزل سكني إثر حادث ارتطام آليات عسكرية به.

وقتل ستة على الأقل جراء إطلاق النار وفقًا لوزارة الداخلية، في حين قال الصليب الأحمر اللبناني إن 30 شخصا على الأقل أصيبوا خلال الاشتباكات.

المصدر: وكالات