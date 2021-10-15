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سكان البصرة يتظاهرون أمام مكتب مفوضية الانتخابات احتجاجا على النتائج المعلنة

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تجمعت حشود من سكان البصرة أمام مكتب المفوضية العليا للانتخابات الأربعاء احتجاجا على خسارة بعض المرشحين في الانتخابات التشريعية التي أعلنت المفوضية عن نتائجها الأولية يوم الاثنين.

ويدعي المتظاهرون حصول تزوير في الانتخابات ويطالبون المفوضية باحتساب الأصوات يدويا.

المصدر: رابتلي

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