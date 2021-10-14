بالفيديو.. إطلاق نار في بيروت على خلفية تجمع لمناصري حزب الله وحركة أمل

أفاد مراسل RT في بيروت عن إطلاق نار كثيف في منطقة الطيونة بالقرب من قصر العدل في بيروت وذلك على خلفية تجمع لمناصري حزب الله وحركة أمل، فيما دفع الجيش بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة.

هذا وتداعي أنصار الحزبين إلى تنفيذ اعتصام ضد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وبدؤا بالتجمع في منطقة الطيونة استعدادا للتوجه نحو قصر العدل في بيروت حيث يقام الاعتصام.

المصدر: RT