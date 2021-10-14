إيران تختبر أنظمة دفاع جوي أثناء المرحلة النهائية لتدريبات واسعة النطاق
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أفاد التلفزيون الإيراني بأن الجيش الإيراني اختبر أنظمة دفاع جوي في الصحراء الوسطى في اليوم الثاني والأخير من تدريباته واسعة النطاق والتي بدأت الثلاثاء وانتهت الأربعاء.
وأعلنت إيران عن التدريبات العسكرية التي تهدف إلى تعزيز القدرة القتالية ورفع جاهزية القوات المسلحة في الدفاع أمام أي اعتداء جوي خارجي.
المصدر: وكالات
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