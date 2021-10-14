 
مباشر

إيران تختبر أنظمة دفاع جوي أثناء المرحلة النهائية لتدريبات واسعة النطاق

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ri2g

أفاد التلفزيون الإيراني بأن الجيش الإيراني اختبر أنظمة دفاع جوي في الصحراء الوسطى في اليوم الثاني والأخير من تدريباته واسعة النطاق والتي بدأت الثلاثاء وانتهت الأربعاء.

وأعلنت إيران عن التدريبات العسكرية التي تهدف إلى تعزيز القدرة القتالية ورفع جاهزية القوات المسلحة في الدفاع أمام أي اعتداء جوي خارجي.

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا