عرض موسيقي بمشاركة لاجئين أفغان وجنود أمريكيين بمعسكر السيلية في قطر
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أقيم حفل موسيقي في معسكر السيلية الأمريكي بمدينة الريان القطرية، يوم الثلاثاء، حضره جنود أمريكيون ولاجئون أفغان.
وأظهرت لقطات مصورة جنودا يرقصون مع لاجئين، بينهم قُصّر، خلال الحفل.
يذكر أن مئات اللاجئين الأفغان، منهم من تقدم للحصول على تأشيرة هجرة وآخرون كانوا معرضين للخطر، أُجليوا بشكل مؤقت إلى المعسكر الأمريكي السيلية بقطر.
المصدر: رابتلي
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