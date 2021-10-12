شاهد.. الجنود يستعرضون قوتهم أمام كيم جونغ أون
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استعرض أفراد الجيش الكوري الشمالي مهارتهم القتالية أمام زعيم بلادهم كيم جونغ أون وذلك خلال معرض نادر للأسلحة والمعدات العسكرية يقام لأول مرة منذ تولي كيم السلطة في عام 2011.
كما حضر زعيم كوريا الشمالية عرضا جويا بمشاركة الطائرات الحربية نظم على هامش المعرض.
ويجري معرض "الدفاع عن النفس 2021" الذي تنظمه بيونغ يانغ تزامنا مع الذكرى الـ 76 لتأسيس حزب العمال الكوري الحاكم.
المصدر: وكالات
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