عضوة المجلس الوطني النمساوي تفقد الوعي فجأة خلال كلمتها أمام البرلمان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rhpp
تعرضت عضوة في المجلس الوطني النمساوي إيفا-ماريا هولزلايتنر لحالة إغماء خلال إلقائها كلمة أمام البرلمان في الجلسة الاستثنائية التي أقيمت اليوم الثلاثاء في العاصمة فيينا.
واستعادت هولزلايتنر وعيها لاحقاً وخرجت من مبنى البرلمان على كرسي لتلقي المزيد من العناية الطبية.
المصدر: رابتلي
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.