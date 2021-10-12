عضوة المجلس الوطني النمساوي تفقد الوعي فجأة خلال كلمتها أمام البرلمان

تعرضت عضوة في المجلس الوطني النمساوي إيفا-ماريا هولزلايتنر لحالة إغماء خلال إلقائها كلمة أمام البرلمان في الجلسة الاستثنائية التي أقيمت اليوم الثلاثاء في العاصمة فيينا.

واستعادت هولزلايتنر وعيها لاحقاً وخرجت من مبنى البرلمان على كرسي لتلقي المزيد من العناية الطبية.

المصدر: رابتلي