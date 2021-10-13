المرحلة النهائية للتدريبات الروسية الجزائرية المشتركة

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق المرحلة النهائية من التدريبات الروسية الجزائرية المشتركة التي أجريت في جمهورية أوسيتيا الشمالية جنوبي روسيا.

وخلال التدريبات الأخيرة تبادل العسكريون الجزائريون والروس الخبرة بشأن تدمير التشكيلات المسلحة غير الشرعية، حيث اقتحموا المستوطنة التي استولى عليها إرهابيون افتراضيون وقاموا بعملية تصفيتها، كما نظموا الكمائن ونقاط المراقبة في ظروف استخدام مجموعات التخريب والاستطلاع من قبل العدو المفترض.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية