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شاهد.. الماعز يشارك في العرض العسكري بمناسبة العيد الوطني الإسباني

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أصبح ماعز الفيلق الإسباني مرة أخرى محور الاهتمام أثناء العرض العسكري السنوي في مدريد بمناسبة العيد الوطني الذي أقيم الثلاثاء.

ويعتبر مرور جنود الفيلق الإسباني الذي يترأسه جالب الحظ وهو الماعز من أكثر اللحظات المنتظرة في العرض العسكري التقليدي.

وتنظم القوات المسلحة الإسبانية عرضًا عسكريًا تقليديًا كل عام في 12 أكتوبر في اليوم الوطني الإسباني إحياءً لذكرى وصول كريستوفر كولومبوس إلى أمريكا عام 1492.

المصدر: رابتلي

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