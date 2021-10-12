شاهد.. تفجير 4 أبراج تبريد ضخمة لمحطة كهرباء
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هدمت آخر 4 أبراج تبريد في محطة الكهرباء إيجبورو بتفجير مسيطر عليه في شمال مقاطعة يوركشاير البريطانية، خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وحسب شركة DSM Demolition فإن العمليات التمهيدية للتفجير استغرقت 18 شهرا، حيث جعل وجود محطة فرعية وخطوط كهرباء علوية بالقرب من أبراج التبريد مهمة التفجير أكثر صعوبة.
وكانت الشركة قد هدمت 4 أبراج أخرى في أغسطس الماضي.
المصدر: وكالات
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