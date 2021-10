لبنان.. العثور على كمية كبيرة من الدولارات المزورة في حاوية نفايات

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان شريط فيديو يظهر مئات آلاف الدولارات التي تم العثور عليها في مكب للنفايات في منطقة "سن الفيل" شرق بيروت.

وتبين فيما بعد أن الأرواق النقدية مخصّصة لتصوير فيلم ومدوّن عليها عبارة (FOR FILMING NOT FOR TRADE) وقد بلغ عددها 3889 ورقة من فئة الـ100$.

المصدر: وكالات