 
مباشر

الجيش الإيراني يختبر منظومة الدفاع الجوي "مجيد"

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rhgu

نشر التلفزيون الإيراني اليوم الاثنين لقطات تظهر اختبار منظومة الدفاع الجوي "ماجيد" قصيرة المدى

وسبق أن أعلن العميد قادر رحيم زاده قائد الغرفة المشتركة للمناورات في إيران أن طهران أجرت اليوم الاثنين مناورات لمنظومة دفاعها الجوي تهدف إلى رفع جهوزية القوات والتنسيق بين مختلف القطاعات.

المصدر: وكالات إيرانية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا