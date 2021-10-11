الجيش الإيراني يختبر منظومة الدفاع الجوي "مجيد"

نشر التلفزيون الإيراني اليوم الاثنين لقطات تظهر اختبار منظومة الدفاع الجوي "ماجيد" قصيرة المدى

وسبق أن أعلن العميد قادر رحيم زاده قائد الغرفة المشتركة للمناورات في إيران أن طهران أجرت اليوم الاثنين مناورات لمنظومة دفاعها الجوي تهدف إلى رفع جهوزية القوات والتنسيق بين مختلف القطاعات.

المصدر: وكالات إيرانية